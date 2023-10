OM : Gattuso lance un premier coup de pression à son vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM reste sur une défaite face à l'OGC Nice (0-1). Loin d'être rassurant, alors que le club marseillais défie l'AEK Athènes en Ligue Europa ce jeudi. Selon Gennaro Gattuso, la formation marseillaise présente des lacunes techniques et tactiques. Mais il a surtout encouragé certains leaders à donner de la voix dans le vestiaire et sur le terrain.

L'OM va devoir enchaîner. Quelques jours après une défaite face à l'OGC Nice, le club marseillais va devoir vaincre l'AEK Athènes ce jeudi. Mais Gennaro Gattuso est conscient des failles de son équipe.

L'OM va devoir battre l'AEK Athènes

« Je ne veux pas qu'on dise que c'est la poisse ou la malchance, parce que ça devient un alibi sans fin. On doit s'améliorer tactiquement et techniquement. Je dois insister avant les matchs sur les détails » a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Au cours de sa prise de parole, Gattuso a aussi interpellé ses stars.

« Les leaders doivent parler plus »