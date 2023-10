L’OM a un problème pour son prochain renfort

Hugo Chirossel

Alors que l’OM a entamé une réorganisation de son organigramme ces dernières semaines, Mehdi Benatia est pressenti pour prendre le poste de directeur sportif afin de succéder à David Friio. Un dossier qui devait être bouclé pendant la dernière trêve internationale et qui pourtant traîne en longueur, en raison de son statut d’agent.

Après Marcelino et Javier Ribalta, David Friio a lui aussi quitté l’OM. Cela va dans le sens du remaniement opéré en interne ces dernières semaines, notamment après la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters le mois dernier. Ce qui devrait amener à l’arrivée de Mehdi Benatia.

Benatia toujours attendu à l’OM

Selon plusieurs sources, l’ancien international marocain doit retourner à l’OM pour prendre le poste de directeur sportif. Mehdi Benatia reviendrait ainsi dans le club où il a été formé et où il n’avait pas eu la possibilité de s’imposer. Mais alors que ce dossier semblait quasiment bouclé, son arrivée est toujours attendue.

Un dernier détail qui pose problème