Transfert bouclé, le boss de l’OM va réaliser son rêve

Bien qu’il ait fait ses classes à l’OM au sein de son centre de formation, Medhi Benatia n’a jamais arboré la tunique de l’équipe première, à son grand regret. Pablo Longoria serait sur le point de débarquer à Marseille pour y occuper la fonction de directeur sportif. Une reconnaissance qui devrait lui faire plaisir.

Né en région parisienne à Courcouronnes, Medhi Benatia est passé par l’INF Clairefontaine avant de quitter Paris pour Guingamp puis… pour l’Olympique de Marseille. Formé à l’OM, Benatia n’y a pas disputé le moindre match chez les professionnels de 2006 à 2008 et a plié bagage par la suite avant de rebondir à l’Udinese puis à la Roma.

Medhi Benatia à l’OM, ça chauffe !

Défenseur central confirmé, Medhi Benatia a connu le très haut niveau au Bayern Munich et à la Juventus, mais n’est jamais revenu à l’OM pour y porter le maillot de son club formateur. Néanmoins, comme L’Equipe , RMC Sport et Foot Mercato se sont accordés à le dire ces dernières heures, Benatia va devenir le nouveau directeur sportif de l’OM afin de combler le vide laissé par Javier Ribalta et l’imminent départ de David Friio du directoire. Pablo Longoria aurait trouvé son homme pour le poste.

«L’OM ? J’aurais aimé débuter avec eux»