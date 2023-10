Il quitte l’OM, son prochain club déjà trouvé ?

Arnaud De Kanel

Après une petite saison sur le banc de l'OM, Igor Tudor a, comme Jorge Sampaoli avant lui et Marcelino après lui, présenté sa démission à Pablo Longoria. Depuis, le coach croate n'a toujours pas retrouvé de job, bien qu'il n'aurait pas dit non à la Juventus. Mais Tudor pourrait bien reprendre du service prochainement.

Une petite saison et puis s'en va. Le caractériel Igor Tudor ne s'est pas senti apprécié à sa juste valeur à l'OM et avant même la fin de saison, il avait présenté sa démission à Pablo Longoria. « Je dois dire que je me suis beaucoup amusé avec Igor Tudor. Il a mis en valeur Alexis Sanchez, qui est quelqu’un comme Giroud et qui est un professionnel exemplaire : il arrive deux heures plus tôt et repart deux heures plus tard. Tudor joue beaucoup avec le physique et la haute pression, ça a marché pour nous. À mon avis, il est génial, il a fait du bon travail à Marseille », regrettait encore récemment Jean-Pierre Papin à TMW . Désormais, la page OM est tournée pour Tudor qui ne manque pas de prétendants.

Naples pense à Tudor

La première piste chaude vient d'Italie pour le Croate. Lui qui rêve d'entrainer la Juventus pourrait bien rebondir du côté du Napoli selon les informations de La Gazzetta dello Sport . Il serait même tombé d'accord avec les Napolitains en cas d'éviction de Rudi Garcia. En effet, le coach français sera jugé dès le retour de la trêve internationale. Mais le profil de Tudor plait autre part qu'en Italie.

Un rebond inattendu pour Tudor ?