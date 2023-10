Zidane à l'OM, il annonce du très lourd

Thibault Morlain

Natif de La Castellane à Marseille, Zinedine Zidane n'a toutefois jamais porté les couleurs de l'OM. Cela pourrait être résolu dans les mois à venir. Alors que Zizou est à la recherche d'un nouveau club, il a été annoncé qu'il avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner l'OM en cas de rachat. Et comme l'explique Djibril Cissé, avec Zidane, le club phocéen a de quoi frappé très fort...

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane cherche un projet pour relancer sa carrière d'entraîneur. Et si c'était à l'OM ? Natif de la citée phocéen, Zizou pourrait revenir en héros pour incarner un projet XXL. En effet, il a été révélé ces derniers jours que Zidane avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour venir entraîner l'OM en cas de rachat du club phocéen. Verra-t-on d'ici quelques mois l'ancien entraîneur du Real Madrid sur le banc du Vélodrome ? Cela fait en tout cas saliver fortement Djibril Cissé.

Marcelino a tenté un coup de poker à l'OM, il déballe tout https://t.co/saGXAQT3Iv pic.twitter.com/bHCjfoGz77 — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

« Il va t’ouvrir des portes incroyables »

Zinedine Zidane à l'OM ? Djibril Cissé prédit déjà du très lourd. Dans des propos accordés à TeamFootball , l'ancien attaquant du club phocéen a ainsi lâché : « D’avoir Zidane à tes côtés, c’est obligatoirement une bonne chose. Zidane, c’est un champion du monde, c’est le respect. Il va forcément t’apporter une sérénité et du calme dans le club. Il va t’ouvrir des portes incroyables. Pour faire signer des joueurs, c’est plus facile quand tu es Zidane ! De passer un petit coup de fil : ‘Oui, ça va ? C’est Zidane, on peut discuter ?’… Là, tu discutes ! ».

« Ce serait extraordinaire »