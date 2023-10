Marcelino abandonné par l’OM ? Il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Après la réunion entre les représentants des groupes de supporters et la direction marseillaise, Marcelino a été le premier à quitter l’OM. Depuis, le départ de Javier Ribalta a également été officialisé, mais le technicien espagnol a été pendant un certain temps le seul à partir. S’est-il senti abandonné par le club ? Il a donné sa réponse auprès de Marca.

Un mois après, les conséquences de la réunion houleuse entre la direction et les représentants des groupes de supporters se font encore sentir à l’OM. Le club a entamé une réorganisation de son organigramme, après le départ de Javier Ribalta, tandis que David Friio est lui aussi annoncé proche de la sortie, ce qui pourrait entraîner l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que directeur sportif. Un dossier qui avance bien, comme l'a annoncé Daniel Riolo dans l' After Foot sur RMC : « C'est très proche, ça discute entre Benatia et l'OM . »

«Je n'aime pas donner mon avis sur les autres»

Si le départ de Javier Ribalta a été officialisé trois semaines après sa mise en retrait, Marcelino a été le premier, et pendant un certain temps le seul, à claquer la porte de l’OM. Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo ont quant à eux finalement décidé de rester. Dans un entretien accordé à Marca , il a été demandé à Marcelino s’il s’était senti abandonné par le club marseillais.

«Je sais ce qui s'est passé, ce dont nous avons parlé et les décisions que nous avons prises»