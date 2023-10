Il claque la porte de l’OM et jubile

Hugo Chirossel

Alors qu’il a quitté l’OM il y a maintenant un mois, Marcelino aurait pu faire son retour très rapidement. Le FC Séville et l’Arabie Saoudite ont tenté de s’attacher ses services, sans succès. Le technicien espagnol a récemment confié qu’il recevait encore beaucoup d’appels dans l’optique de trouver un nouveau banc, ce qui semble le ravir.

Après environ trois mois passés à l’OM, le départ de Marcelino a été officialisé le 20 septembre dernier. Un départ pour des raisons extra-sportives, même si son passage à Marseille n’aura pas laissé un souvenir impérissable. Le technicien espagnol garde malgré tout une belle cote sur le marché.

Marcelino a recalé le FC Séville et l’Arabie Saoudite

Auprès de la Cadena Cope , Marcelino a confié avoir été sollicité par le FC Séville, ainsi que par l’Arabie Saoudite depuis son départ de l’OM. Deux offres qu’il a finalement refusées, mais l’Espagnol âgé de 58 ans continue de recevoir des appels concernant son avenir.

«Les gens se souviennent de vous et vous appellent»