Marcelino a voulu révolutionner l'OM, ils ont tout gâché

Amadou Diawara

Alors que Pablo Longoria a frappé fort sur le mercato, Marcelino voulait lancer un nouveau projet à l'OM. Toutefois, le technicien espagnol a vu certains ultras marseillais plomber son plan. Alors qu'il a démissionné de son poste d'entraineur de l'OM, Marcelino a avoué que le club olympien n'irait jamais loin à cause de ses supporters.

Après le nul entre l'OM et Toulouse le 17 septembre (0-0), le public du Vélodrome est sorti de ses gonds. En effet, les supporters ayant assisté à la rencontre ont fait part de leur colère envers les joueurs dès le coup de sifflet final. Pour apaiser les tensions, la direction de l'OM a organisé un entretien avec ses groupes de supporters le lendemain. Toutefois, ce rendez-vous n'a pas eu l'effet escompté.

Marcelino désigne les coupables à l'OM

Malheureusement pour l'OM, l'échange entre la direction du club et ses supporters a dégénéré. En effet, certains ultras auraient menacé les hautes sphères marseillaises. Ce qui a provoqué la démission de Marcelino il y a un mois. Lors d'un entretien accordé à Marca , le technicien espagnol a confié qu'il voulait lancer une révolution à l'OM grâce au mercato XXL réalisé par Pablo Longoria, mais que les ultras du club avaient plomber son plan.

«Les ultras se sentent bien dans cette atmosphère de tension»