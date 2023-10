Marcelino clashe encore l’OM après son départ !

Amadou Diawara

Alors que certains ultras auraient menacé la direction de l'OM, Marcelino a décidé de prendre ses jambes à son cou. En effet, le coach espagnol a démissionné de son poste à Marseille. Toujours sans club, Marcelino a annoncé qu'il était prêt à faire son retour en Ligue 1, mais qu'il ne comptait jamais remettre les pieds à l'OM.

Après le nul entre l'OM et Toulouse (0-0, le 17 septembre), le public du Vélodrome a manifesté sa colère envers les joueurs. Pour apaiser les tensions, la direction marseillaise a organisé une réunion avec ses groupes de supporters le lendemain de cette rencontre. Lors de cet entretien, certains ultras olympiens auraient menacé les hautes sphères du club.

Marcelino a quitté l'OM

Alors que la situation entre l'OM et ses supporters étaient critique, Marcelino a décidé de démissionner de son poste d'entraineur. Interrogé par Marca sur son avenir, le technicien espagnol a avoué qu'il était prêt à revenir en Ligue 1. Toutefois, Marcelino refuse de retravailler à l'OM.

«Je reviendrais en France, mais certainement pas à l'OM»