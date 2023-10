Un attaquant va débarquer à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Botafogo jusqu'à la fin de l'année, Luis Henrique était surement sorti de l'esprit des supporters marseillais. Et pourtant, l'ailier brésilien pourrait bel et bien faire son retour à l'OM très prochainement. Et pour cause, il est loin d'avoir atteint le temps de jeu nécessaire pour que son option d'achat devienne obligatoire. Il pourrait donc se retrouver sous les ordres de Gennaro Gattuso dès le 1er janvier.

Depuis plusieurs mercatos, Pablo Longoria a pris l'habitude de boucler de nombreux départs par le biais de prêts avec options d'achat. Ce fut notamment le cas de Luis Henrique qui a quitté l'OM durant l'été 2022 afin de faire son retour à Botafogo où il a été prêté un an et demi.

Luis Henrique de retour à l'OM cet hiver ?

Un prêt qui s'achève le 31 décembre prochain. Et bien qu'une option d'achat soit présente dans ce prêt, Luis Henrique devrait bien faire son retour à l'OM cet hiver. Et pour cause, l'option d'achat deviendra automatique si l'ailier dispute la moitié du temps de jeu de Botafogo. Une condition qui sera très difficile à atteindre puisque jusque-là, Luis Henrique a disputé 2211 minutes de jeu sur les 5310 possibles toutes compétitions confondues, soit 41,6% du temps de jeu total. Il reste 12 journées pour atteindre les 50%, ce qui semble difficilement envisageable.

Des statistiques décevantes

Par conséquent, Luis Henrique, dont le contrat à l'OM court jusqu'en 2025, pourrait faire son retour à Marseille dès le 1er janvier. Et pas sûr que ses 6 buts et 4 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues suffiront à rassurer les fans du club phocéen.