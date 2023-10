OM : Trahi par Longoria ? Marcelino se lâche

Thibault Morlain

Après sa mise en retrait, Pablo Longoria a finalement décidé de continuer à l'OM et de rester dans ses fonctions de président. Mais voilà que dans le même temps, certain que la direction olympienne allait s'en aller, Marcelino a lui aussi claquer la porte. Seul Javier Ribalta a fini par l'imiter. L'entraîneur espagnol enrage-t-il alors contre son ancien président ? Pas vraiment...

Les dernières semaines ont été mouvementées à l'OM. Alors que la saison venait à peine de commencer, le club phocéen a traversé une grave crise suite à une réunion houleuse entre les supporters et la direction. Des menaces ont été proférées et ça en était trop pour Marcelino qui a décidé de s'en aller. Javier Ribalta en a fait de même il y a quelques jours, mais dans le même temps, Pablo Longoria a lui choisi de continuer à l'OM, malgré ces menaces à son encontre.

Il lâche une punchline sur l’OM https://t.co/bBwg5dsR9k pic.twitter.com/4PAF6vBGwZ — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

« Ils ont reconsidéré leur position »

Dans un entretien accordé à la Cadena Cope , Marcelino est revenu sur son départ de l'OM et ses discussions avec Pablo Longoria. Et visiblement, initialement, l'entraîneur espagnol ne devait pas partir seul puisque la direction olympienne, mise sous pression par les supporters, devait également claquer la porte. « Les ultras ont demandé à quitter le club, le président et la direction devaient partir, sinon ils en subiraient les conséquences. On ne pouvait pas travailler dans ces conditions. C'est ce que m'a dit le président Pablo Longoria, qui est toujours là parce qu'après quelques jours de réflexion, même après avoir dit qu'ils partiraient, ils ont reconsidéré leur position. Pablo m'a dit que c'était une grande responsabilité de laisser un club vide », raconte Marcelino.

« Il y a sûrement une raison »