Transferts : Il balance sur son départ du PSG, «je voulais changer»

Ancien buteur emblématique du PSG, à l'aube du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic avait décidé de changer d'air en 2016 après quatre saisons passées au Parc des Princes. Le géant suédois, qui avait alors rallié Manchester United, s'est confié sur son départ et son choix de carrière.

Entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic avait fait le bonheur du PSG, empilant les buts et portant l'attaque du club de la capitale. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le géant suédois avait décidé au terme de son contrat de quitter le PSG libre pour s'engager avec Manchester United.

« Je voulais changer, me lancer un défi »

Interrogé à l'occasion du Festival Dello Sport, Ibrahimovic a dévoilé les coulisses de son départ du PSG : « Après quatre saisons passées à Paris, au PSG, je voulais changer, me lancer un défi. Tout le monde parlait alors de Manchester United parce que Mourinho allait s'installer à Manchester. Il m'a appelé pour me demander si je voulais venir et compte tenu de l'excellente relation que j'avais avec lui, j'ai accepté sans réfléchir », explique-t-il.

Nouveau challenge en Premier League pour Zlatan