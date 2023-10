La mèche est vendue pour la vente de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l'ASSE, Jessy Moulin a lâché une information qui pourrait relancer le dossier lié à la vente du club. Selon lui, Roland Romeyer envisage sérieusement de céder sa place à de nouveaux investisseurs. Hasard ou pas, certains médias ont annoncé, ce lundi, que deux projets avaient émergés, dont un porté par plusieurs acteurs locaux.

Lancé en avril 2021, le dossier lié à la vente de l'ASSE n'a pas bougé d'un pouce. Certes, plusieurs investisseurs avaient évoqué leur intérêt, mais les exigences de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer semblent en avoir découragées plusieurs. Aujourd'hui, ce dossier est au point mort. Pourtant, la volonté de la direction est toujours claire. Comme l'a annoncé Jessy Moulin, Roland Romeyer serait décidé à se séparer de l'ASSE.

Romeyer voudrait se séparer de l'ASSE

« J'ai eu Roland Romeyer, il y a quelque temps. Je l'ai appelé et il m'a clairement dit qu'il était fatigué et que c'était dur pour lui de gérer le club, a-t-il révélé à Peuple Vert. Il a quand même subi beaucoup de chose et de ce que j'ai compris, il était clairement disposé à vendre. Après, il aime le club et ne veut pas le vendre n'importe comment » a confié l'ancien portier de l'ASSE.

De nouveaux investisseurs en approche ?