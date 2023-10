ASSE : «À contrecœur», il déballe tout sur son transfert

Hugo Chirossel

Après avoir évolué sous les couleurs de Sochaux, du PSG et du Stade Rennais, Mevlut Erding avait ensuite découvert l’ASSE. L’ancien international turc sera finalement resté deux ans chez les Verts, avant de rejoindre Hanovre, en Bundesliga. Il est récemment revenu sur son départ et a avoué qu'il ne voulait pas s’en aller.

Sans club lors de l’été 2022, Mevlut Erding aurait pu faire son retour à l’ASSE, où il avait joué entre 2013 et 2015. Un retour qui ne s’est finalement pas fait et l’ancien international turc (35 sélections) a par la suite mis un terme à sa carrière. Dans un entretien accordé à 90 Football , Mevlut Erding est revenu sur son départ de l’ASSE, qu’il avait quitté pour s’engager avec Hanovre.

«Je ne voulais pas partir»

« J’ai apprécié mes deux saisons à Saint-Etienne. Je fais 50 matches et je dois marquer 25 buts. Je pars en transfert à Hanovre. Je ne voulais pas partir parce que j’aimais beaucoup Saint-Etienne. J’aimais les supporters, j’aimais jouer dans le Chaudron. Je suis parti à contrecœur. Pourquoi je suis parti alors ? C’est tout simple, on m’a offert un meilleur contrat en Allemagne. Hanovre a fait une offre de 4,5M€ à l'ASSE, qui n’a pas refusé. Ce n’est pas une question d’argent pour moi mais c’est surtout le club qui gagnait dans l’affaire. À cette époque-là, l’ASSE ne vendait pas beaucoup de joueurs à ce prix-là », a déclaré Mevlut Erding, dans des propos relayés par But Football Club .

