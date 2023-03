L’ASSE recale un ancien du PSG, «c’était une erreur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur après sa descente en Ligue 2, l'ASSE a été sollicitée par un ancien de la maison, Mevlut Erding. Alors que son parcours à Ümraniyespor venait de prendre fin, l'international turc a proposé ses services au club stéphanois, mais les dirigeants ont refusé de l'accueillir. Une erreur selon lui.

Passé par l'ASSE entre 2013 et 2015, Mevlut Erding reste très attaché au club stéphanois. Pour cette raison, l'attaquant avait proposé ses services aux Verts à la fin de la saison dernière, malgré la descente de l'équipe en Ligue 2. Dans un entretien accordé à Peuple-Vert, l'ancien buteur du PSG est revenu sur les discussions avec l'ASSE.

Erding a proposé ses services à l'ASSE

« Tout simplement, j'allais arrêter le foot et quand j'ai vu mon club, je dis "mon club" car c'est un club que j'adore l'ASSE. Descendre en Ligue 2, cela m'a fait terriblement mal. La place de ce club n'est pas en Ligue 2 mais dans les 7/8 premiers de Ligue 1. Avec la ferveur, l'histoire, la couleur du maillot, ils doivent être dans les meilleures équipes de Ligue 1. J'ai proposé mes services du coup. J'ai été clair et j'ai dit : je ne veux d'argent, je viens pour aider et encadrer avec mon expérience. C'était une aide pour essayer de faire remonter le club. Je sais que dans un vestiaire, les cadres, c'est très important et j'aurais opté ce rôle là à Saint-Étienne » a déclaré Erding. Mais le joueur explique que les dirigeants stéphanois ont refusé cette proposition.

« Les dirigeants n'ont pas voulu et je pense que c'était une erreur »