Surprise à l’ASSE, un retour déjà programmé ?

Agé de 37 ans, Jessy Moulin s'approche de la fin de sa carrière. Lié à l'ESTAC jusqu'en juin prochain, le portier pense déjà à l'après et notamment sur sa reconversion. Interrogé sur son avenir, le gardien a fait savoir qu'il aimerait débuter une carrière d'entraîneur, possiblement à l'ASSE. Il a envoyé un appel aux dirigeants stéphanois.

Sous contrat avec l'ESTAC, Jessy Moulin pourrait bien ranger ses gants à la fin de la saison. Agé de 37 ans, il pourrait entamer une carrière d'entraîneur des gardiens. Dans un entretien accordé à Peuple-Vert, Moulin s'est confié sur ses projets.

«Ça m’a fait mal», il règle ses comptes avec l’ASSE https://t.co/81cVtvYUNw pic.twitter.com/RRgaR9gGqP — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Jessy Moulin se prononce sur son avenir

« Je respecte le club qui m’embauche et rester pro le plus longtemps possible. Pour la suite, ce sera une question d’opportunités. Je me vois entraîneur des gardiens ou dans un staff. On verra. Un projet exotique sur une année, pourquoi pas. Si ça arrivait, je pourrais y réfléchir » a confié le gardien. Moulin a annoncé qu'un projet de reconversion à l'ASSE était à l'étude.

« On en parlera en temps voulu»