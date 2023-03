C'est annoncé, un joueur va signer avec l'OM

Thibault Morlain

Ce dimanche face à Rennes, l'OM s'en est remis à Sead Kolasinac pour s'imposer face aux Bretons (0-1). Auteur du seul but de la rencontre, le Phocéen confirme son excellente forme qui dure depuis quelques mois maintenant. Des performances remarquées et bientôt récompensées pour Kolasinac ? Voilà qu'une prolongation se profilerait pour le Bosnien.

Arrivé à l'OM en janvier 2022, Sead Kolasinac aura mis du temps avant de trouver sa place sur la Canebière. Cela n'a d'ailleurs pas été simple pour l'ancien d'Arsenal qui a été accablé par les critiques. De son côté, le joueur de l'OM n'a rien lâché et le voilà aujourd'hui comme l'un des plus précieux soldats d'Igor Tudor. D'ailleurs, cette belle histoire devrait continuer encore un certain temps...

Après son coup de gueule, il pose une condition à l’OM https://t.co/15XnjAmnxH pic.twitter.com/g04X9HLpWX — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Une prolongation pour Kolasinac

Auteur de très bonnes performances à l'OM ces derniers mois, Sead Kolasinac devrait voir sa direction prochainement le récompenser. En effet, comme le confirme L'Equipe , l'OM devrait prolonger le contrat de son défenseur. Pour rappel, Kolasinac voit son bail expirer en juin prochain et son avenir pourrait donc continuer à s'écrire sur la Canebière.

Il sauve l'OM