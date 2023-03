L’OM explose tout, c’est historique

Arnaud De Kanel

Dans une période un peu moins faste ces derniers temps, l'OM réalise tout de même une excellente saison qui ne devrait pas être couronné d'un trophée. A 12 journées de la fin, de nombreux records du club phocéen sont déjà tombés. Cette saison 2022-2023 est tout simplement historique pour l'OM.

Les supporters de l'OM passent par toutes les émotions cette saison. De l'ivresse d'une victoire tant attendue face au PSG à l'immense déception de l'élimination contre Annecy en Coupe de France, tous les ingrédients sont réunis pour que cette année entre dans l'histoire du club. Et elle en fera partie à coup sûr au vu des nombreux records qui sont déjà tombés. Sur le mercato, en tribunes ou sur le terrain, l'OM explose tout.

L’OM tente un coup, il hallucine https://t.co/S92lgfK4V1 pic.twitter.com/d5slal0qFq — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Un mercato historique

Depuis que Pablo Longoria est devenu président de l'OM, le club phocéen se montre très actif sur le mercato. Cette saison, les deux fenêtres de transferts ont battu des records. L'été dernier, l'OM officialisait 12 nouvelles recrues avec Ruben Blanco, Samuel Gigot, Nuno Tavares, Chancel Mbemba, Eric Bailly, Jonathan Clauss, Issa Kaboré, Isaak Touré, Jordan Veretout, Amine Harit, Luis Suarez et Alexis Sanchez, record absolu du club. Cet hiver, l'OM dépensait près de 53M€ pour s'attacher les services de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et surtout Vitinha. L'attaquant portugais est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen qui a déboursé 33M€ pour convaincre Braga. Mais ce n'est pas tout.

Payet entre dans l'histoire, Kolasinac renait

Lors de la rencontre face à Ajaccio, Dimitri Payet avait pris le soin de transformer son pénalty pour donner l'avantage à l'OM. Ce n'était pas n'importe quel but pour le Réunionnais puisqu'il inscrivait là, sa 100ème réalisation en Ligue 1. Il devenait également le premier joueur au XXIe siècle à atteindre la barre des 100 buts et 100 passes décisives en championnat de France. Personne ne fait mieux que lui.



De son côté, Sead Kolasinac s'est offert un record personnel. Buteur face au Stade Rennais ce dimanche, le défenseur a franchi la barre des 4 réalisations en championnat cette saison. Il bat ainsi son précédent record qu'il avait établi avec Schalke 04 lors de l'exercice 2016-2017 où il avait planté 3 fois.

Malédiction en Ligue des champions, bénédiction en Ligue 1

Qualifié pour les phases de poules de la Ligue des champions, l'OM était tombé dans le groupe de Tottenham, Francfort et le Sporting Portugal. Défaits face aux Anglais et aux Allemands, les hommes d'Igor Tudor battait là un triste record. En effet, il s'agissait des 15ème et 16ème défaites de l'OM en Ligue des champions sur les 17 derniers matchs, soit le troisième pire club comptant plus de 50 matchs dans la compétition avec un terrible ratio de 55% de défaites. Heureusement, la Ligue 1 est la pour redonner du baume aux coeurs des supporters.



A la mi-saison, l'OM comptabilisait 42 points après sa victoire à Lorient. Un record pour le club phocéen au XXIème siècle. Cinq matchs plus tard, lors de la 24ème journée, Igor Tudor devenait le premier entraineur olympien à atteindre la barre des 52 points suite au succès à Toulouse. Jamais l'OM n'avait atteint un tel nombre de points à ce stade de la compétition. Le show sur le terrain et en tribunes également.

Le Vélodrome répond présent

Les joueurs de l'OM peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters depuis le début de la saison. En 19 rencontres, le Vélodrome a été complet à 17 reprises. Le volcan a même battu son record d'affluence contre le PSG le 26 février dernier. 65 894 spectateurs avaient fait le déplacement. En Coupe de France, contre Annecy, l'OM battait un nouveau record pour un quart de finale puisqu'environ 65 000 personnes étaient en tribunes. Le Vélodrome a dépassé le million d'entrées depuis le mois d'aout, du jamais vu.