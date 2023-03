L’OM en crise, il vide son sac

Thomas Bourseau

L’OM a beaucoup perdu en l’espace d’une semaine que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Cependant, le succès acquis en terres bretonnes dimanche face à Rennes (1-0) est très important pour les têtes selon Igor Tudor.

Tout le monde vantait le jeu offensif de l’OM et les prouesses tactiques d’Igor Tudor ces dernières semaines. Il faut reconnaître que le succès des Olympiens face au PSG en 1/8ème de finale de Coupe de France le 8 février dernier (2-1) ainsi que les deux succès de rang qui ont suivi en Ligue 1 face à Clermont (2-0) et le TFC (3-2) laissaient entendre que l’OM avait un coup à jouer dans la course au titre ou en Coupe de France.

Deux faux-pas de l’OM pour installer le doute dans les têtes phocéennes

Néanmoins, il aura fallu le retour de Kylian Mbappé pour permettre au PSG de rectifier le tir en championnat (3-0 le 26 février dernier) et un match pas abouti face à Annecy (2-2, 6-7 aux tirs au but) pour jeter un froid sur les espoirs de titre de Ligue 1 à l’OM et mettre définitivement un terme à la quête de Coupe de France du club phocéen. Alors forcément, la victoire de dimanche face au Stade Rennais (1-0) a été plus que bien accueillie par le staff technique d’Igor Tudor.

Mercato : L’OM veut jouer dans la cour des grands, le verdict tombe https://t.co/dZDh12yoNR pic.twitter.com/4Ldrvr5OCV — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

«Soit on s’arrête et on pleure, soit on réagit»