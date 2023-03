Vente OM : McCourt sur le départ, son successeur est connu

Arnaud De Kanel

Malgré les démentis, les rumeurs autour d'une possible vente de l'OM vont bon train. Plusieurs sources affirment que Frank McCourt chercherait activement un repreneur pour racheter le club phocéen. Outre l'intérêt de Mourad Boudjellal et celui de l'Arabie saoudite, le profil de Rodolphe Saadé revient régulièrement. C'est lui qui pourrait prendre possession de l'OM dans les prochaines années.

Et si l'OM changeait de propriétaire ? Propriété de Frank McCourt, le club phocéen pourrait changer de mains. La rumeur enfle encore plus depuis que l'OM a noué un partenariat avec le groupe CMA-CGM dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé. Ce dernier serait intéressé par le rachat du club selon plusieurs sources.

Riolo évoque «une réflexion»

En novembre dernier, Daniel Riolo s'était positionné sur les intentions de Rodolphe Saadé. « J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien à voir pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. Ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle », confiait-il pour RMC . Une sortie qui a relancé le débat sur la vente de l'OM.

«Il finira par racheter l'Olympique de Marseille»