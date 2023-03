Transfert au PSG, Neymar a perdu très gros

Thibault Morlain

En 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour le PSG. En prenant cette décision, le Brésilien faisait le choix de quitter l’ombre de Lionel Messi pour être le numéro 1 dans son club et ainsi se rapprocher de son rêve de remporter le Ballon d’Or. Cela ne s’est finalement pas passé comme prévu et à en croire Luis Suarez, Neymar se serait totalement trompé avec son transfert au PSG.

La planète football a tremblé à l’été 2017. En effet, le PSG n’a pas hésité à lâcher 222M€, le montant de la clause libératoire de Neymar, pour le chiper au FC Barcelone. Un transfert retentissant décidé par le Brésilien afin de se rapprocher du Ballon d’Or. Plus de 5 ans plus tard, le numéro 10 du PSG n’a toujours pas soulevé cette distinction, lui qui avait pourtant quitté l’ombre de Lionel Messi au Barça pour cela. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment si Neymar était resté en Catalogne.

« Si Neymar était resté à Barcelone… »

C’est en tout cas l’avis de Luis Suarez. L’ancien membre de la MSN au FC Barcelone a ainsi expliqué à PLACAR à propos de Neymar et du Ballon d’Or : « Neymar aurait-il pu être le meilleur du monde ? Je pense que oui. S’il était resté à Barcelone ? Si Neymar était resté à Barcelone, il aurait gagné un Ballon d'Or à coup sûr ».

« Ney, si tu veux tout gagner reste ici avec nous »