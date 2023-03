«Je serai toujours reconnaissant» : Neymar et Messi lui ont rendu un grand service

Arnaud De Kanel

Avant de former la MNM avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar composaient la célèbre MSN avec Luis Suarez. Sous le maillot du FC Barcelone, les trois attaquants ont marqué l'histoire du football tant ils étaient redoutables. Dans l'ombre des deux stars du PSG, l'Uruguayen était tout même devenu Soulier d'Or. Une récompense qu'il doit en partie à ses anciens coéquipiers.

En 2016, Luis Suarez, Neymar et Lionel Messi faisaient régner la terreur avec le FC Barcelone. Ils composaient le plus grand trio de l'attaque de l'histoire : la MSN . Suarez était logiquement dans l'ombre des deux autres phénomènes puisque son rôle était complètement différent. Malgré tout, il avait remporté le Soulier d'Or devant Cristiano Ronaldo et il a tenu à remercier les deux vedettes du PSG pour cela.

«Ils m'ont aidé à gagner»

« Quand je me battais pour le Soulier d'Or européen 2016 avec Cristiano Ronaldo, ils m'ont aidé à gagner. Ils m'ont laissé tirer des penaltys, ils m'ont donné des passes pour marquer plus de buts… Et je leur en serai toujours reconnaissant parce que c'est une démonstration », a confié Luis Suarez dans un entretien accordé à PLACAR .

«Je serai toujours reconnaissant»