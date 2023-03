C’est confirmé, le PSG tient «un phénomène»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé durant l’été 2021 au PSG, Nuno Mendes est considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste. Depuis ses débuts à Paris, l’international portugais, bien que régulièrement sujet a des pépins musculaires, a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui. Costinha confirme ainsi que le PSG a frappé fort.

Depuis le départ de Maxwell, le PSG a longtemps cherché à trouver un nouveau latéral gauche. Et après avoir multiplié les échecs, le club de la capitale a finalement décidé de miser sur Nuno Mendes arrivé durant l’été 2021 sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire avoisinant les 47M€. Un investissement payant comme le souligne Costinha qui ne manque pas de s’enflammer pour son compatriote.



Costinha s’enflamme pour Nuno Mendes

« Il ne dégage pas n’importe comment. Il sait comment garder le ballon. Pour toutes les actions dans le couloir gauche, on a besoin de vitesse, de profondeur, mais aussi de technique, et il le fait très bien. Le jeu du PSG n’est pas le même quand il est sur le terrain. Il donne une autre dimension au couloir gauche de l’équipe », assure l’ancien milieu de terrain portugais dans les colonnes du Parisien .

«C’est un phénomène»