«Neymar a insulté beaucoup de joueurs» : Clash confirmé au PSG !   

Thibault Morlain

Sur un terrain de football, Neymar peut être un joueur exceptionnel. Pour autant, le Brésilien peut également ne pas être le meilleur des coéquipiers. Au PSG, certains ont d’ailleurs pu en faire l’amère expérience. Entre Neymar et certains Parisiens, le ton est déjà monté à plusieurs reprises comme l’a souligné Dominique Séverac.

Blessé à la cheville face au LOSC, Neymar va encore manquer quelques matchs avec le PSG. Et si cela n’était pas une si mauvaise nouvelle que cela ? En effet, chez les champion de France, le Brésilien inhiberait certains de ses coéquipiers. Il faut dire que Neymar n’hésite pas à hausser le ton face à d’autres joueurs du PSG.

Le vestiaire du PSG s’est fait secouer, une grosse explication révélée https://t.co/az4YIiTMvH pic.twitter.com/nEA1ShaktC — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

« Le plus insultant avec les autres »

Sur le plateau de L’Equipe du Soir , Dominique Séverac a évoqué le cas Neymar. Et le journaliste du Parisien a notamment rappelé certains clashs entre le numéro 10 du PSG et ses coéquipiers : « Dans les 3 de devant, celui qui est le plus énervé et insultant avec les autres, c’est Neymar ».

« Ça arrive souvent lors d’un match »