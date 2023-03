«Tout est possible» pour ce projet à 600M€ du PSG

La rédaction

Le PSG n'a toujours pas réglé ce problème épineux : que faire du Parc des Princes ? L'enceinte, jugée trop petite pour les ambitions parisiennes, a connu diverses rumeurs. Doit-on la détruire pour la reconstruire à l'image d'un grand club ? Doit-on l'agrandir ? Doit-on la quitter pour aller au Stade de France ? Ou pour aller dans un autre stade construit autre part dans la région parisienne ? Tant de questions qui se posent, et l'une d'entre elle, concernant l'enceinte dionysienne devrait être réglée rapidement.

Le Stade de France (SDF) n'a jamais eu autant de candidats potentiels pour son rachat ! Enceinte capable de presque tout faire, tant organiser des championnats d'athlétisme que des concerts géants, la FIFA lorgnerait le SDF et pourrait même l'acquérir, à condition que l'État français soit d'accord...Si c'est le cas, le PSG devra trouver une autre solution.

Le coût du SDF, entre 400 et 600M€

Mais si toutes les rumeurs autour d'une vente s'accélèrent, c'est aussi parce que l'État finance seul le SDF depuis sa construction en 1998 pour la Coupe du Monde en France. L'absence de club résident a conduit la France à payer près de 120M€ en tout pour ce stade, en plus des travaux d'embellissement en prévision des Jeux Olympiques 2024, qui coûtent 50M€. En 2025, la concession sera terminée et l'État pourra soit revoir les conditions de celle-ci, soit vendre l'enceinte. Cette semaine, des rumeurs faisaient état de la volonté de la FIFA d'acheter le SDF. À ce jour, la FIFA ne possède aucun stade dans le monde, et aimerait justement revoir cette caractéristique. D'apèrs des informations du Parisien , cette vente aurait la faveur d'Emmanuel Macron et des discussions entre l'ex-président de la FFF, Noël Le Graët et le président de la FIFA, Gianni Infantino auraient déjà eu lieu à ce sujet. Pour certainement débattre du prix, oscillant entre 400 et 600M€, auquel se rajoutent les dépenses liées au lifting de l'enceinte estimée par Vinci à plus de 300M€.

PSG : «Je le verrais bien à Paris», il a tout prévu pour Zidane https://t.co/2trdLvfZM4 pic.twitter.com/lJM6HLiX1H — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

Et le PSG dans tout ça ?