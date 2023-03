Mercato - PSG : Un club mythique attend Messi, Neymar s’en mêle

Thomas Bourseau

Lionel Messi est en pleines discussions avec le PSG pour une prolongation de contrat. Pour autant, le FC Barcelone garderait un oeil avisé sur la situation de l’Argentin. Si jamais Messi ne débarquait pas en Catalogne, le Barça pourrait se laisser tenter par Neymar. Explications.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait perdre Lionel Messi en raison de la situation contractuelle du champion du monde argentin. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 18 février dernier que la ligne de conduite des hauts représentants du PSG demeurait de rallonger le bail du septuple Ballon d’or.

Barcelone déroule le tapis rouge à Lionel Messi

Cependant, le feuilleton Lionel Messi est dernièrement reparti de plus belle. Certes, un exode en Arabie saoudite à la Cristiano Ronaldo ne serait pas dans les plans actuels de l’attaquant du PSG, néanmoins, la Major League Soccer et le FC Barcelone resteraient des options pour Messi. Ancien coéquipier de la légende vivante du club culé, Xavi Hernandez qui est désormais l’entraîneur du FC Barcelone, a fait passer le message suivant la semaine dernière. « Messi ? Rien à ajouter, j'ai toujours dit que c'était la maison de Leo et que les portes lui étaient ouvertes. C'est ce que je peux dire, c'est mon ami et nous sommes en communication constante, avec le président nous parlons de plusieurs choses ».

Si Messi ne vient pas, un retour de flamme du Barça avec Neymar ?