«Hypocrisie», le PSG se fait fracasser !

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot a été pris en grippe par les supporters parisiens au moment de sa signature à l'OM au mois de septembre. Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, le milieu de terrain de l'équipe de France a réglé ses comptes avec les supporters du PSG et dénonce notamment une grosse hypocrisie de leur part.

À la surprise générale, Adrien Rabiot (29 ans) avait finalement décidé de signer à l'OM mi-septembre pour se relancer, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juillet dernier. Un choix vécu comme une véritable trahison par les supporters du PSG, où Rabiot avait été formé et révélé dans les premières années de l'ère QSI. Mais la fin de l'aventure parisienne s'était mal déroulée pour l'international français, en froid avec la direction du PSG, qui avait refusé de prolonger son contrat et était parti libre en 2019 après avoir été mis de côté pendant plusieurs mois.

« Il faut arrêter l’hypocrisie »

Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Rabiot a réglé ses comptes avec les fans du PSG qui l'ont attaqué sur sa signature à l'OM : « Je vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG on ne m’a rien donné. On ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi. Donc maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire qu’on m’a bichonné… Il faut arrêter. Il n’y a rien eu de tout ça. Lors de ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Il faut arrêter l’hypocrisie. Je ne comprends pas le manque de respect, on peut être déçu, mais je n’accepte pas l’irrespect sur le réseau », lâche sèchement Rabiot en réponse aux supporters du PSG.

« Il y a des choses beaucoup plus importantes »

Et la recrue de l'OM ne comprend pas les insultes à son égard : « C’est un peu triste de voir ces choses-là, ça ne reste que du football et il y a des choses beaucoup plus importantes. Je suis bien placé pour savoir. Ce manque de respect m’attriste, plus pour les autres que pour moi. Que j’ai pu décevoir certaines personnes qui étaient attachées à moi et qui avaient l’image de Rabiot au PSG, oui bien sûr je peux comprendre », conclut Adrien Rabiot. Le message est passé...