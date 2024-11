Un joueur de l’OM règle ses comptes

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain de l'OM ces derniers mois, Valentin Rongier a été décisif samedi en championnat face au RC Lens et a fait taire certaines critiques. L'ancien joueur du FC Nantes, interrogé en zone mixte après la rencontre, s'est d'ailleurs lâché à ce sujet et règle ses comptes avec ceux qui le croyaient terminés pour l'OM.

Roberto De Zerbi a opté pour un choix fort samedi lors du déplacement de l'OM sur la pelouse du RC Lens, avec la titularisation de Valentin Rongier (29 ans), sa deuxième seulement depuis le début de la saison après celle contre l'OGC Nice en septembre avec un positionnement en tant... que latéral droit. Cette fois-ci, Rongier était bien aligné au milieu de terrain, son poste de prédilection, et il a été décisif en inscrivant le premier but de l'OM à Lens.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Ces derniers mois ont été compliqués »

Interrogé en zone mixte après la victoire de l'OM (3-1), Rongier n'a pas dissimulé son soulagement : « Ce qui est sûr, c'est que je m'entraîne bien et que je donne le maximum. Ces derniers mois ont été compliqués, vous le savez, mais je suis très content d'avoir démarré ce soir. J'espère maintenant enchaîner, mais encore une fois, c'est lui qui fait les choix », indique le milieu de terrain marseillais, animé par un sentiment de revanche.

« J'ai fermé ma bouche »

« J'ai toujours fait preuve d'humilité, et c'est ce qui m'a animé pendant ces mois de blessure. Ce n'est pas de la politique, mais vraiment, seul le travail paye. J'ai fermé ma bouche, j'ai travaillé, et ce soir, ça paye. Je suis content, et j'espère que ça continuera dans ce sens », poursuit Rongier, dont le contrat avec l'OM court jusqu'en 2026. Reste à savoir si cette belle performance permettra de relancer la hiérarchie mise en place depuis le début de saison par Roberto De Zerbi.