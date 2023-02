EXCLU : Sergio Ramos, Messi… Le PSG ne change pas de cap !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les temps sont durs actuellement au PSG. En effet, sportivement, le club de la capitale traverse une période très compliquée et les résultats ne suivent pas. Une situation qui a quelque peu éclipsée les prolongations de contrat des stars du club de la capitale à l’instar de Sergio Ramos et Lionel Messi. Qu’en est-il exactement à propos de l’Espagnol et de l’Argentin ? le10sport.com vous apporte de nouvelles informations sur ces dossiers.

3 défaites de suite pour le PSG ! C’est rare pour être noté, le club de la capitale traverse l’une de ses plus grosses crises. Christophe Galtier est alors pointé du doigt, de même que certaines stars. Cela vaut pour Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, pas épargnés par les critiques. Et cela intervient dans un moment où ça négocie pour les prolongations de l’Argentin et de l’Espagnol, eux qui sont en fin de contrat avec le PSG. De quoi alors avoir un impact sur les intentions du club de la capitale ? Pas vraiment…

Le PSG veut toujours prolonger Ramos et Messi

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, ça avançait bien pour les prolongations de contrat au PSG, dont celle de Sergio Ramos et Lionel Messi. Et malgré la situation sportive actuelle, ça ne change pas. En effet, selon nos informations, le PSG reste sur sa ligne et les prolongations de Ramos et Messi sont toujours à l’ordre du jour pour le club de la capitale.

Les discussions avancent