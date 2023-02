Le Qatar prêt à lâcher le PSG, une catastrophe annoncée

Axel Cornic

Du côté de Doha on ne semble plus se contenter du Paris Saint-Germain et on aurait envie de rêver plus grand. Les propriétaires du club auraient en effet entamé le processus de rachat de Manchester United, club qui pourrait bien à la longue coller beaucoup plus avec les ambitions qataries et qui pourrait bien faire de l’ombre au PSG.

Voilà plus de 10 ans que QSI est arrivé au PSG, en faisant un club qui compte sur la scène mondiale et européenne. Mais cela ne semble plus suffire, puisque ces dernières semaines plusieurs sources ont parlé de l’envie du Qatar d’investir dans un autre gros club, qui n’est autre que Manchester United... dont l’émir Tamim ben Hamad Al Thani est un grand fan.

«S'il peut venir aujourd'hui...» : Le PSG réclame Zidane https://t.co/6eY4W1AHSY pic.twitter.com/J9QrgFoMmM — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Manchester United, le nouveau projet du Qatar

Depuis ce vendredi soir c’est officiel. Par le biais de la Fondation Nine Two qui appartient à Jassim Bin Hamad Al Thani, le Qatar a officiellement formulé son offre pour acquérir la totalité des parts de Manchester United. A noter que des sources proches du dossier assurent que les investisseurs qataris auraient un avantage sur les autres projets de rachat, puisqu’ils arrivent avec de l’argent frais et donc une offre sans aucun endettement.

Le PSG destiné à passer au second plan ?