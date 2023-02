Fiasco sur le mercato : La recrue du PSG, c'est lui

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s'est totalement loupé sur le mercato, n'arrivant pas à accueillir Milan Skriniar et un remplaçant à Pablo Sarabia. Malgré tout, le club de la capitale peut se réjouir d'avoir retrouvé Presnel Kimpembe, qui fait presque office de recrue, tant il a manqué au PSG ces derniers mois.

Arrivés à la fin de la dernière saison, Luis Campos et Christophe Galtier ont métamorphosé le PSG. En travaillant mutuellement, le conseiller football et l'entraineur parisiens se sont débarrassés de plusieurs joueurs de leur effectif lors du dernier mercato estival. En parallèle, Luis Campos et Christophe Galtier se sont offerts les services de Nordi Mukiele, Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Des joueurs qui ne se sont toujours pas imposés au PSG.

Milan Skriniar va arriver au PSG le 1er juillet

En plus de ces recrues, le PSG espérait boucler le transfert de Milan Skriniar. Toutefois, le club de la capitale n'a pas réussi à faire plier l'Inter, que ce soit l'été dernier ou au mois de janvier. Milan Skriniar arrivera finalement à Paris à la fin de son contrat le 30 juin. De surcroit, le PSG voulait à tout prix remplacer Pablo Sarabia cet hiver, mais il a échoué dans sa mission. Malgré tout, Christophe Galtier et Luis Campos ont une raison de garder le sourire : Presnel Kimpembe est de retour.

Presnel Kimpembe, la recrue hivernale du PSG ?