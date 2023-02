PSG : Neymar vers un transfert, une nouvelle annonce tombe

La rédaction

La deuxième partie de saison de Neymar est à l’image du PSG : peu en jambes et en manque de confiance. Le Brésilien est actuellement sous le feu des critiques, alors que le club parisien pourrait chercher à le vendre l’été prochain. Il y a quelques jours, les dirigeants du PSG et de Chelsea se sont rencontrés, et ce n’était probablement pas pour discuter de la venue du Brésilien en Angleterre.

Neymar serait-il en instance de départ vers le club anglais de Chelsea ? Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, rencontrait Todd Boehly son homologue à Chelsea. Le dirigeant du club anglais, réputé pour ne pas garder le chéquier en poche, aurait pu discuter de la venue du Brésilien à Londres dès l’été prochain, mais selon le journal l’Équipe, la rencontre entre les deux hommes n’aurait rien à voir avec Neymar.

Neymar serait dans le viseur de Chelsea

C’est le Parisien qui annonçait cette semaine que lors de leur entrevue ce mardi, les dirigeants du PSG et de Chelsea auraient évoqué la possibilité d’un transfert de Neymar lors du prochain mercato estival, alors que le PSG cherche toujours à s’en débarrasser. Un montant de 60M€ avait même été évoqué.

Mercato - PSG : Pour Neymar, c’est terminé https://t.co/JnLwUePrvX pic.twitter.com/pPRzwR5SEZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Al-Khelaifi et Boehly se sont rencontrés pour discuter d’un sujet mercato