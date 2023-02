Mercato - PSG : Un incroyable scénario à l'étude pour Neymar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait faire ses valises et rejoindre Chelsea lors du prochain mercato estival. Alors que son entourage serait déjà en contact avec les Blues, le numéro 10 parisien pourrait résilier son bail pour faciliter son transfert.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar a signé un contrat de cinq ans. Pour ne pas voir sa star brésilienne partir librement et gratuitement en 2022, le club de la capitale lui a fait parapher un nouveau bail un an plus tôt. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG. Malgré tout, ses jours à Paris seraient déjà comptés.

Une rencontre entre Chelsea et le clan Neymar

Selon les dernières informations du Parisien , Nasser Al-Khelaïfi - qui voudrait se débarrasser de Neymar - aurait déjeuner avec Todd Boehly ce mardi dans un grand hôtel de la capitaine française. Et à en croire le média français, le président du PSG aurait discuté d'un transfert de Neymar avec le propriétaire de Chelsea.

Une résiliation à l'amiable entre Neymar et le PSG ?