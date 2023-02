PSG : Neymar mis dehors, le Qatar prépare son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin de faire l’unanimité depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar devrait encore faire parler de lui lors du prochain mercato estival. La star brésilienne, déjà annoncée sur le départ l’été dernier, aurait fait l’objet de discussions entre Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly, propriétaire de Chelsea. Dans la capitale, la sortie du numéro 10 est clairement envisagée.

De nouveau décevant face au Bayern Munich, Neymar peine décidément à briller sous le maillot du PSG, et ses écarts extrasportifs n’incitent pas le club et les observateurs à lui trouver des circonstances atténuantes. Considéré comme intransférable au cours de ses premières années, de quoi créer plusieurs feuilletons interminables sur le mercato, Neymar est désormais à vendre. Celui-ci agacerait de plus en plus en interne, justifiant ainsi le fait de voir son nom être placé sur la liste des transferts depuis plusieurs mois.

Rencontre pour le transfert de Neymar

Ce mercredi, Le Parisien a révélé que Neymar pourrait rebondir du côté de Chelsea. Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly, propriétaire de la formation londonienne, ont déjeuné ensemble mardi dans un grand hôtel de Paris, avec notamment comme sujet de conversation le transfert de Neymar.

Le PSG cherche à vendre sa star brésilienne