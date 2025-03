Antoine Dupont au PSG, l'image qui fait le buzz !

Axel Cornic

Dans une semaine, Antoine Dupont et ses coéquipiers vont affronter l’Irlande, pour peut-être revenir dans la course pour une victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations 2025. Mais pour le moment, les joueurs français ont surtout profité d’un week-end libre avec un match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Il n’y a pas que le ballon ovale dans la vie. Comme on l’a vu aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont s’intéresse à d’autres sports que le rugby. La star tricolore a notamment été aperçue sur le bord du parquet, lors de finale du basket pour la médaille d’or entre la France et les USA. Mais cette fois, c’est le football qui a attiré son attention...

Week-end libre pour le XV de France

Ce samedi soir, on a en effet pu voir des images de Dupont ainsi que d’autres internationaux français dont Damian Penaud, dans les travées du Parc des Princes. Restés à Marcoussis car protégés par la convention signée entre la FFR et la LNR, ils n’ont pas disputé la journée de Top 14 intercalée dans le 6 Nations et étaient donc libres. Ils ont pu assister à une véritable démonstration du PSG face au LOSC (4-1), avec notamment une nouvelle réalisation du serial-buteur Ousmane Dembélé.

Dupont & Co avec un maillot du PSG

Après cette rencontre, Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France ont été invités à poser pour une photo sur la pelouse du Parc des Princes. Outre le capitaine et Penaud, on aperçoit aussi Romain Ntamack, Thomas Ramos, Grégory Alldritt, Louis Bielle-Biarrey ou encore Pierre-Louis Barassi, posant avec un maillot du club parisien floqué France, avec le numéro 15. Et ce cliché inattendu n’a pas manqué de susciter d’énormes réactions sur les réseaux sociaux, avec certains followers qui espèrent que les Bleus connaitront le même succès que Paris, en Irlande.