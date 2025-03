L'OM a réussi un miracle sur le mercato, il hallucine !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services de Geronimo Rulli. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a réussi à convaincre la direction de l'Ajax grâce à une offre à hauteur de 4M€. Interrogé sur le transfert de Geronimo Rulli, Mickaël Landreau a avoué qu'il était surpris de ne pas le voir évoluer dans un club plus prestigieux.

En quête d'un nouveau gardien pour pallier le départ de Pau Lopez, l'OM a mis la main sur Geronimo Rulli. Tombé sous le charme du gardien argentin, le club emmené par Roberto De Zerbi a formulé une offre d'environ 4M€ à l'Ajax. Une offensive qui a fait mouche.

OM : Rulli aurait pu rejoindre un plus grand club

Présent dans l'émission le Canal Football Club ce dimanche soir, Mickaël Landreau a pris position sur le transfert de Geronimo Rulli à l'OM. A en croire l'ancien portier du PSG, le club phocéen a réalisé une très belle opération en recrutant l'international argentin. Geronimo Rulli enchainant les performances XXL à Marseille cette saison. D'ailleurs, Mickaël Landreau assure que l'OM a bouclé la signature de son numéro 1 par miracle, et ce, parce qu'il aurait pu rejoindre un club plus huppé l'été dernier.

«Qu'est-ce qu'il a fait pour être là aujourd'hui»

« Si Geronimo Rulli est fort dans tous les domaines ? Oui, et puis le jeu au pied, moi j'adore. Il est décisif. Il a un parcours qui est atypique. Il a été à Manchester City, où il n'a pas réussi assez jeune, et après il est revenu en Espagne. Il est passé par Montpellier, donc c'est pour ça qu'il connait le championnat de France. C'est une très belle trouvaille. Je suis agréablement surpris par son niveau. Je le trouve régulier, décisif, et on peut même se demander qu'est-ce qu'il a fait pour être là aujourd'hui à 32 ans, et pas dans un plus grand club », a jugé Mickaël Landreau sur Canal +.