«Tu es obligé de venir», l'OM a employé la manière forte pour ce transfert !

Lors du dernier mercato estival, Geronimo Rulli est devenu un nouveau joueur de l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a déboursé environ 4M€ pour arracher le gardien de 32 ans à l'Ajax. Interrogé sur les coulisses de son transfert, Geronimo Rulli a révélé que Roberto De Zerbi l'avait « obligé à venir » à Marseille.

Passé par le Montpellier HSC, Geronimo Rulli a fait son retour en France lors du dernier mercato estival. En effet, l'OM de Pablo Longoria a bouclé le transfert de l'international argentin, et ce, grâce à son offre d'environ 4M€ formulée à l'Ajax.

De Zerbi a contraint Rulli à signer à l'OM

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Geronimo Rulli s'est livré sur les coulisses de son transfert à l'OM. En effet, le numéro 1 phocéen est revenu sur ses échanges avec Roberto De Zerbi. Comme l'a affirmé Geronimo Rulli, l'entraineur italien l'a contraint à le rejoindre à Marseille, et ce, parce qu'il ne voulait que lui et a attendu sa réponse pendant un mois.

«J'aurais pu recruter plusieurs gardiens, mais je te veux»

« Ma discussion avec Roberto De Zerbi avant de rejoindre l'OM ? L'entraineur m'appelle le lendemain de la finale de la Copa America. C'est la première fois qu'on a discuté. Je l'ai remercié de son intérêt pour me recruter. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner de réponse à ce moment-là, parce que je devais rejoindre l'Argentine pour les Jeux Olympiques, mais que ça me plairait de jouer dans son équipe. Quand on a été éliminé par la France aux Jeux Olympiques, il m'a rappelé et m'a dit : "je t'ai attendu un mois, j'aurais pu recruter plusieurs gardiens, mais je te veux, donc tu es obligé de venir », a raconté Geronimo Rulli, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OM. Reste à savoir si le portier de 32 ans honorera son bail jusqu'au bout.