«Le premier qui dégoupille...» : Coup de pression à l’OM !

Ce dimanche soir, l’OM et le FC Nantes s’affrontent en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Pour arbitrer cette rencontre, c’est Stéphanie Frappart qui a été choisie. Cette dernière sera particulièrement épiée, vu la polémique qu’il y a eu récemment entre Pablo Longoria et les arbitres. Toutefois, la femme de 41 ans devrait gérer d’une main de fer cette rencontre.

Le match entre l’OM et le FC Nantes sera particulièrement scruté et peut-être plus que d’habitude. Il faut dire que le week-end dernier, Pablo Longoria avait créé la polémique en critiquant très fortement l’arbitrage de Jérémy Stinat, à la suite de la déroute marseillaise face à l’AJ Auxerre (défaite 3-0). Le président du club phocéen avait notamment utilisé le mot de corruption.

Frappart au sifflet pour OM-Nantes

Bien sûr, Jérémy Stinat ne sera pas au sifflet pour cette rencontre entre l’OM et le FC Nantes, cela n’aurait fait que rajouter de l’huile sur le feu. C’est à Stéphanie Frappart qu’a été confiée cette mission. Cette dernière possède beaucoup d’expérience et elle officie en Ligue 1 depuis 2019, mais elle a également arbitré en Ligue des champions.

« Je ne m’inquiète pas pour elle »

Stéphanie Frappart devrait donc avoir les reins assez solides pour tenir de la meilleure des façons ce match entre l’OM et le FC Nantes. Les acteurs de la rencontre n’auront pas intérêt à dégoupiller, car cette dernière n’hésitera pas à se faire respecter, comme l’a confié un de ses collègues au Parisien. « Je ne m’inquiète pas pour elle. Je pense qu’on a gagné quelques journées de tranquillité avec ce qu’il s’est passé cette semaine. Le premier joueur ou dirigeant qui dégoupille, il se fera tomber dessus. »