Vincent Labrune : La relation avec une star du cinéma !

Alors qu’il est président de la LFP depuis 2020 et une personne très critiquée dernièrement pour sa gestion et notamment des droits TV de la Ligue 1, Vincent Labrune entretient des relations privilégiées avec plusieurs personnalités, comme cela est notamment le cas avec l’acteur Omar Sy, qui lui a même loué sa maison à Saint-Rémy-de-Provence.

Bien qu’il soit originaire de Trappes, comme Nicolas Anelka ou bien Jamel Debbouze, Omar Sy n’est pas un supporter du PSG. En effet, comme il l’avait rappelé récemment dans l’émission The Bridge, l’acteur est un fervent supporter de l’OM.

« L’OM c’est la Ligue des Champions »

« L’OM c’est la Ligue des champions c’est Basile Boli, c’est Papin c’est Waddle, c’est tout ça. C’est l’histoire. À l’époque où on va voir les matchs au Parc, t’as que des skinheads, les Boulogne Boys c’est des skinheads, c’est très très fort à l’époque. Nous on est adolescent, quand on veut aller au Parc, il faut y aller en équipe, sinon tu ne peux pas y aller. Le Parc c’est chiant », expliquait Omar Sy.

Omar Sy, l’ami de Vincent Labrune

Son amour pour l’OM est probablement ce qui l’a rapproché de Vincent Labrune, président du club de 2011 à 2016. Comme le rappelle Le Parisien, Omar Sy et l’actuel président de la LFP entretiennent des relations privilégiées et l’acteur était d’ailleurs présent à son mariage à Saint-Rémy-de-Provence en 2015. Il lui a même loué sa maison dans la capitale des Alpilles en attendant que Vincent Labrune ne trouve la sienne.