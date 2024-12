Skinheads, OM… Une célébrité lâche le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand fan de football, Omar Sy était l'invité de l'émission The Bridge, animée par Aurelien Tchouaméni. Face au milieu de terrain du Real Madrid, l'acteur a confirmé être un supporter de l'OM. Il a révélé ce qui l'a séduit chez le club marseillais et, à contrario, ce qui l'a éloigné du PSG.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, les célébrités se pressent au Parc des Princes. Qu’elles soient françaises ou étrangères, les stars se rendent bien volontiers dans la tribune présidentielle, réaménagée pour les mettre dans les meilleures conditions. Peu de chances, en revanche, de croiser Omar Sy.

Entre l'OM et le PSG, le choix est vite fait

L’acteur est un grand fan de l’OM depuis sa tendre enfance, et il ne s’en cache pas. Invité de l’émission The Bridge animée par Aurélien Tchouameni, Omar Sy a révélé que son amour pour le club marseillais était relié à une période sombre du PSG.

« Le Parc c’est chiant »

« L’OM c’est la Ligue des Champions c’est Basile Boli, c’est Papin c’est Waddle, c’est tout ça. C’est l’histoire. A l’époque où on va voir les matches au Parc, t’as que des skinheads, les Boulogne Boys c’est des skinheads, c’est très très fort à l’époque. Nous on est adolescent, quand on veut aller au Parc, il faut y aller en équipe, sinon tu ne peux pas y aller. Le Parc c’est chiant » a-t-il confié.