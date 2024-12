Mercato - OM : Un réunion au sommet est fixée avec Rabiot !

Jean de Teyssière

Cette saison, l’OM n’a rien d’autre à jouer que le championnat et la Coupe de France. Une aubaine pour un club en reconstruction, qui a tout de même réussi à faire un mercato XXL cet été, avec notamment les arrivées de Pierre-Émile Hojbjerg, Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot. Le cas de l’international français fait beaucoup parler à l’OM, qui souhaite évidemment le conserver la saison prochaine…

Deuxième de Ligue 1 à la trêve, l’OM réalise un bon début de saison. Avec un match en plus à disputer, les Phocéens peuvent revenir à 7 points du PSG et débuter une deuxième partie de saison dans l’espoir de rivaliser avec le club de la capitale. Mais l’OM commence déjà à se projeter sur la saison prochaine, avec l’envie de conserver la plupart de ses recrues estivales.

«Il faut arrêter l’hypocrisie»

A la mi septembre, Adrien Rabiot signe à l’OM, contre toute attente. L’ancien milieu de terrain du PSG assume son choix et avait, dans Téléfoot, mis les choses au clair avec les personnes critiquant son choix : « Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG (entre 2010 et 2019), on ne m’a rien donné. On ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Il faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais je n’accepte pas l’irrespect sur les réseaux sociaux. C’est un peu triste de voir ces choses-là, parce qu’au final, ça ne reste que du football. »

«On aura une conversation en juin»

Adrien Rabiot à l’OM, c’est forcément une bonne pioche, surtout dans un club ne jouant aucune Coupe d’Europe cette saison. L’ambition marseillaise est forcément de le conserver et Pablo Longoria a évoqué cette possibilité au cours de sa conférence de presse de bilan la semaine dernière : « C'est une personne avec le plus de valeurs humaines que j'ai connu. On aura une conversation en juin quand on aura fini la saison, si tout le monde est content. J'aimerais bien qu'il continue parce qu'il apporte sur l'aspect humain au quotidien. On verra s'il est dans le même mood qu'en septembre. »