Mercato - OM : Le prochain transfert est confirmé ?

L'OM devrait voir partir au moins trois joueurs durant le mercato hivernal. Cela pourrait concerner le secteur défensif où Chancel Mbemba, Lilian Brassier et Bamo Meïté sont évoqués parmi les potentiels partants. D'ailleurs, la non-convocation de l'Ivoirien pour le déplacement à Saint-Etienne pourrait bien faire office de confirmation de son transfert.

L'OM passera l'hiver au chaud. Grâce à sa large victoire sur la pelouse de l'ASSE, le club phocéen s'est assuré des fêtes sereines. Une rencontre à laquelle n'a pas participé Bamo Meïté, lui qui n'était même pas dans le groupe retenu par Roberto De Zerbi.

De Zerbi vise la Lune avec l'OM ! Un premier trophée depuis 2012 au programme…

Meïté prêté à Montpellier ?

Selon les informations de L'Equipe, l'absence de Bamo Meïté ne serait pas anodine et elle pourrait confirmer son départ prochain. Le quotidien sportif va plus loin en indiquant que le défenseur de l'OM devrait rallier Montpellier sous la forme d'un prêt et il y retrouverait son ancien coach Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, le Montpelliérain attend désespérément du renfort.

Un mercato encore «flou» à Montpellier

« Le mercato ? C'est le flou. Psychologiquement, c'est très, très dur. Depuis le début de saison, on parle d'eux à d'autres endroits... Chaque joueur peut avoir une opportunité, et si tout le monde y trouve son compte, le club d'abord et le joueur ensuite, peut-être que Montpellier vendra », a déclaré Jean-Louis Gasset après la lourde défaite face au Puy.