OM : C'est fini, De Zerbi fait un pari XXL !

Roberto De Zerbi est arrivé à l'OM cet été avec comme objectif de remettre le club phocéen sur les bons rails. Cela pourrait commencer par un premier trophée depuis 2012. Le coach italien a fait part de son souhait de rafler la Coupe de France. D'ailleurs, la prestation des Marseillais dimanche à Saint-Etienne (4-0) peut faire un sentiment de joie très nostalgique aux suiveurs de l'Olympique de Marseille.

Dimanche, l'OM défiait l'ASSE en l'espace de deux semaines après un premier succès en Ligue 1 (2-0) à Geoffroy Guichard. Ces dernières heures, le club stéphanois accueillait une seconde fois l'Olympique de Marseille, mais cette fois-ci dans le cadre du 32ème de finale de Coupe de France. Et une fois de plus, les hommes de Roberto De Zerbi sont parvenus à prendre le meilleur sur l'AS Saint-Etienne (4-0).

«On va essayer de gagner cette coupe»

Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique et Pierre-Emile Hojbjerg ont marqué cette rencontre de leur but. Avant le coup d'envoi, Roberto De Zerbi s'était confié au micro de beIN SPORTS avec un objectif clair : sortir vainqueur de cette confrontation afin de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de prolonger l'espoir marseillais d'un premier titre en 13 ans à la fin de la saison, le dernier remontant à 2012 et la Coupe de la Ligue. « On veut gagner ce match, on va essayer de gagner cette coupe. On veut faire un match sérieux, parce que ça nous tient à coeur, ainsi qu'au club et aux supporters. Ca me déplaît vraiment d'être ici sans nos supporters. Selon moi, ce n'est pas juste. On vient tous à Marseille pour jouer au Vélodrome, mais aussi pour les déplacements avec nos supporters. C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas là ».

L'OM passe quatre buts à son adversaire à l'extérieur en Coupe de France, du jamais vu depuis son dernier sacre

Cette prestation de force proposée par ses hommes contre l'ASSE rapidement réduite à 10 prouve que les joueurs de Roberto De Zerbi tirent dans le même sens que lui avec la volonté de mettre un terme à cette longue disette de trophées à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, signe du destin, la dernière fois que le club phocéen avait inscrit 4 buts à l'extérieur de l'Orange Vélodrome en Coupe de France remontait à 1989 au Parc des princes en finale de la coupe face à l'AS Monaco (4-3). Les superstitieux y verront une possible lumière vers une première Coupe de France depuis 1989.