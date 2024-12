OM : Une légende est appelée à l'aide, un nouvel exploit se prépare !

Arnaud De Kanel

Promu en Ligue 2 cette saison, le FC Martigues est dans une situation des plus chaotiques. Pour tenter de redresser la barre et sauver ce qui est encore possible, le club martégal devrait nommer Jean-Pierre Papin à la tête de l'équipe première. La légende de l'OM pourrait réaliser un nouvel exploit après avoir repris la réserve olympienne dans un état similaire avant de la sauver avec brio.

Jean-Pierre Papin est sur le point de quitter l'OM. Revenu en 2022 pour conseiller Pablo Longoria, il avait ensuite été nommé entraineur de la réserve en novembre 2023. La légende olympienne devrait rejoindre Martigues dans les prochains jours où un énorme défi l'attend.

Papin a sauvé la réserve

La réserve de l'OM a retrouvé des couleurs sous la houlette de Jean-Pierre Papin. Lorsqu'il avait récupéré le poste d'entraineur la saison passée, l'équipe B pointant à la dernière place de sa poule de N3. A la fin de la saison, Papin avait réussi l'exploit de finir 3ème, place qu'occupe encore son équipe six mois plus tard.

Martigues rêve d'un exploit

Désormais, une mission similaire l'attend du côté du FC Martigues, club qu'il serait en passe de rejoindre selon les informations de La Provence. Jean-Pierre Papin reprendrait alors une équipe très mal en point puisqu'elle occupe la dernière place de la Ligue 2. Pour ne rien faciliter, le club martégal est interdit de recrutement et ne pourra donc pas se renforcer cet hiver. Alors, Papin sera-t-il capable de maintenir Martigues en Ligue 2 ? L'exploit est envisageable pour JPP, coutumier du fait.