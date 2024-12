Transfert polémique à l’OM, Riolo hallucine

Arnaud De Kanel

L'OM a bouclé un transfert polémique cet été. En effet, le club phocéen a accueilli Mason Greenwood malgré la fronde de certains responsables politiques locaux ou encore certaines associations de lutte contre les violences faites au femme. Mais sur le terrain, l'Anglais fait abstraction de tout ce remue-ménage médiatique rend bien la confiance que lui a accordé l'OM. Daniel Riolo admire son talent.

Porté par un Mason Greenwood très inspiré, l'OM s'est défait de l'ASSE dimanche et sera donc au rendez-vous des 16èmes de finale de la Coupe de France. L'attaquant anglais a ouvert le score d'une volée limpide qui a surpris Brice Maubleu.

Le but splendide de Greenwood

Si son transfert a semé la discorde, Mason Greenwood ne semble pas y prêter attention. L'ancien joueur de Manchester United a marqué un but splendide en reprenant une remise de Luis Henrique de volée. Daniel Riolo a été impressionné par le nouveau geste de grande classe de Greenwood.

«On dirait qu’il a une jambe élastique»

« L’OM est en forme et enchaîne les bons matchs. De Zerbi a trouvé son équipe, c’est maintenant très clair. Concernant le but de Greenwood, ce joueur a une capacité impressionnante à se mettre en position de frappe et à exécuter ses tirs, même lorsque les angles ne sont pas faciles. On dirait qu’il a une jambe élastique », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot.