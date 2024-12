Mercato - OM : Le nouveau phénomène pas loin d’être transféré ?

Arnaud De Kanel

L'OM a encore pu compter sur un grand Luis Henrique dimanche après-midi pour se défaire de l'ASSE. Le Brésilien est la véritable sensation de ce début de saison côté olympien puisqu'il affiche des statistiques affolantes. Et pourtant, il n'était pas passé loin de quitter la cité phocéenne cet été.

L'OM tient son nouveau phénomène et il se nomme Luis Henrique. L'ailier brésilien est intenable depuis le début de la saison et il est en plus de cela très décisif. Buteur et passeur dimanche face à l'ASSE, Henrique n'en fini plus d'impressionner.

Henrique aurait pu être transféré

L'histoire aurait pu être différente pour Luis Henrique. En effet, L'Equipe indique que le Brésilien devait quitter l'OM pour rallier son pays d'origine. Faute d'offre intéressante, il était donc resté à Marseille. Or, Parme et le Zénit Saint Pétersbourg étaient venus aux renseignements, en vain. Henrique est donc passé proche d'un transfert mais pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi et de ses coéquipiers il est encore à l'OM.

L'OM fan d'Henrique

« Luis c’est un bon garçon, talentueux, avec un grand cœur. Il travaille bien, c’est important qu’il reste toujours dans le jeu, toujours concentré. Franchement, c’est un joueur qui depuis que je suis arrivé il y a six mois a fait beaucoup de progrès. Il a encore beaucoup à faire, beaucoup à chercher, mais comme tous les joueurs », a notamment déclaré Pierre-Emile Hojbjerg au micro de BFM Marseille.