Mercato - PSG : Le départ d’un attaquant déjà prévu pour 2025 ?

Thomas Bourseau

Le PSG avait déboursé la somme de 90M€ en 2023 afin de s’attacher les services de Randal Kolo Muani. Le succès de cette opération laisse pour le moment à désirer et un départ serait de plus en plus probable. Également en manque de temps de jeu chez les jeunes, Romeo Garnier (15 ans) devrait plier bagage en fin de saison.

Au sein du vestiaire du PSG, il semble que Randal Kolo Muani soit de plus en plus ostracisé. Contre le RC Lens dimanche en 32ème de finale de Coupe de France (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), l’international français était pour la troisième fois consécutive écarté du groupe de Luis Enrique après Monaco (4-2) et l’OL (3-1). En l’espace d’un mois, Kolo Muani n’a joué que 39 minutes lors des 8 matchs disputés par le PSG.

Buteur chez les jeunes, Romeo Garnier vit une situation à la Kolo Muani

Un départ pendant le mercato hivernal pourrait se produire au vu de l’impasse sportive dans laquelle Randal Kolo Muani se trouve. En 2025, un autre attaquant du PSG serait susceptible de plier bagage. Roméo Garnier, jeune buteur de 15 ans, se trouve dans une situation tout aussi délicate que celle de Kolo Muani chez les professionnels comme l’a noté Loïc Tanzi.

En fin de contrat, Romeo Garnier va partir ?

Le journaliste de L’Équipe a confié sur son compte X que Romeo Garnier ne jouer pas suffisamment dans son équipe de jeunes au centre de formation du PSG. Un moment complexe pour l’attaquant qui verrait son départ au terme de son contrat en fin de saison se profiler de plus en plus les jours passant.