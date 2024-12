Zidane - PSG : La grosse révélation de Riolo en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juillet 2022, le PSG officialisait l'arrivée de Christophe Galtier. Mais comme indiqué par Daniel Riolo, l'ancien coach de l'ASSE ou encore du LOSC n'était pas le premier choix de la direction. Dans un premier nom, la piste Zinédine Zidane a été explorée, mais le champion du monde 1998 aurait décliné la proposition du Qatar.

Le 10 juin dernier, plusieurs médias annonçaient la signature de Zinédine Zidane au PSG. Mais très vite, le 10Sport.com avait démenti cette affirmation en exclusivité. Selon nos informations, le champion du monde 1998 a refusé d’intégrer le projet QSI.

Galtier n'était qu'un plan B

Recalé par Zizou, le PSG a fait donc le choix de se jeter sur plan B, Christophe Galtier, qui avait déjà collaboré avec Luis Campos sous la tunique du LOSC. Comme annoncé par Daniel Riolo, l’ancien coach de l’ASSE ne s’attendait pas à recevoir une telle proposition.

Galtier aurait halluciné

« Galtier c’est un invité surprise, on va pas comparer tout et n’importe quoi. Il est resté qu’un an. Il est arrivé sur un malentendu car ils n’ont pas su faire Zidane à ce moment-là. Il est arrivé au dernier moment, Campos l’a appelé, l’autre n’y croyait même pas » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot sur RMC ce dimanche.