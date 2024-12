L’annonce choc du RC Lens qui va scandaliser le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'un match accroché, le PSG a arraché sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant aux tirs-au-but contre le RC Lens. Mais visiblement, le résultat ne convient pas du tout à Will Still. L'entraîneur des Sang-et-Or estime que l'équipe qui s'est qualifiée n'est pas celle qui le méritait.

«Ce n'est pas l'équipe qui le mérite qui s'est qualifiée»

« Je pense que ce n'est pas l'équipe qui le mérite qui s'est qualifiée. On a fait une très bonne prestation en général, les entrants ont apporté un plus, on a créé quatre ou cinq situations mais à l'image de ce qu'on fait depuis le début de la saison, on les rate. Puis on prend un but sur une erreur. C'est embêtant parce qu'on a fait bien plus qu'assez pour se qualifier. La séance de tirs au but ne m'intéresse pas », a confié le coach du RC Lens en conférence de presse. De son côté, Luis Enrique avait évidemment un discours différent.

Luis Enrique bien plus satisfait

« C’est une excellente manière pour nous de terminer cette année 2024 qui s’inscrit dans une nouvelle page de l’histoire de notre club très différente de celle des années précédentes où l’on avait des joueurs plus célèbres disons. Je crois que c’est une manière brillante de clôturer cette année de 2024 avec l'espoir de commencer 2025 dans le même esprit et avec des objectifs très ambitieux et très excitants. Nous sommes heureux et nous avons envie de nous reposer, de voir nos familles, de récupérer. Mais j’espère que l’avenir sera, et il l’est déjà, très excitant et je suis déjà impatient de revenir », a expliqué quant à lui l'entraîneur du PSG devant les médias.