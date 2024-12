Masterclass de Luis Enrique, le sauveur du PSG est là !

Thomas Bourseau

Personne n’avait vu venir sa signature en juin dernier. Pour 20M€, Matvey Safonov débarquait au PSG afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Aligné en Coupe de France dimanche, Safonov a repoussé deux tirs au but du RC Lens. Sa performance a permis au Paris Saint-Germain de passer le stade des 32èmes de finale et pour le gardien d’endosser la cape du sauveur grâce aux consignes de Luis Enrique.

Dans le cadre du 32ème de finale de Coupe de France pour son entrée en lice, le PSG avait rendez-vous à Bollaert-Delelis dimanche soir où il y a affronté le RC Lens. Cette fois-ci, contrairement à la confrontation entre les deux équipes en Ligue 1 (1-0), le Paris Saint-Germain n’a pas su faire la différence pendant le temps réglementaire. Achraf Hakimi a vu son but en première période injustement refusé pour un hors-jeu alors que le Marocain se trouvait dans une position licite.

Lens et le PSG ne se sont pas départagés

Résultat des courses, un peu après l’heure de jeu, le RC Lens a pris l’avantage grâce à son attaquant M’Bala Nzola. Mais il n’aura pas fallu attendre longtemps pour témoigner de l’égalisation de Gonçalo Ramos. L’attaquant du PSG a répondu à Nzola seulement quatre minutes plus tard. Mais aucune équipe n’a été en mesure de faire la différence et ont dû se départager lors de la traditionnelle séance de tirs au but. Moment où Matvey Safonov a pu briller après avoir commis une erreur sur Przemyslaw Frankowski pendant le match qui aurait pu valoir cher au PSG avec un penalty.

«Bien sûr j’ai eu besoin de temps pour m’adapter»

Au cours de la séance de tirs au but, Frankowski, Vitinha, Florian Sotoca, Gonçalo Ramos, Neil El Aynaoui, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont tous marqués. Néanmoins, les deux derniers tireurs lensois M’Bala Nzola et Andy Diouf ont vu leur tentative être repoussée par Matvey Safonov, héros de cette qualification du PSG en fin de soirée. Après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Équipe, le portier russe de 25 ans arrivé cet été a reconnu avoir eu besoin d’un certain temps pour s’acclimater aux exigences d’un club comme le Paris Saint-Germain. « C’est très intéressant pour moi, c’est un nouveau niveau et bien sûr j’ai eu besoin de temps pour m’adapter ».

«Je comprends mieux les demandes du coach désormais»

Matvey Safonov a également reconnu avoir mieux assimilé au fil des semaines les attentes sportives de Luis Enrique. A présent, le gardien russe nage en eaux moins troubles dans son esprit. « Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi ».